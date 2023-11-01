Уведомления о звонках в WhatsApp лучше отключить из-за новой функции

Речь идёт об улучшенной функции звонков, позволяющую пользователям начинать звонки с участием до 31 участников. Таким образом, установив последнее обновление 23.21.72 для iOS в App Store, вы можете добавить до 31 человека перед началом группового звонка.

Стоит отметить, что ранее WhatsApp позволял проводить групповые звонки с участием до 32 участников, но было одно «но» — вы могли выбрать только 15 контактов в начале.

Теперь, с последними обновлениями, вы можете участвовать в групповых звонках с полными 32 участниками с самого начала. Все это сделано для того, чтобы сделать процесс звонков более плавным и удобным.

Напомним, что функция группового звонка впервые появилась в бета-версии WhatsApp для Android. А это значит, что и на этой платформе возможность появится в ближайшие дни.