12:45, 08 ноября 2023
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В Android 14 отключили предупреждения о контактировании с больным COVID-19
Разработчики Android 14 отключили в OC функцию предупреждения о контактировании пользователя с человеком, болеющим коронавирусом. Функция появилась в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19, и называлась «Уведомление о контакте».
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Пользователь получал уведомление о возможном контактировании с инфицированным человеком. Функция реализовывалась через Bluetooth. В свою очередь, болеющий пользователь мог отметить в Android свой статус по здоровью. Такая же функция была доступна и на iPhone.
«Уведомление о контакте» отключена во всех Google-сервисах, включить вручную функцию нельзя, так как она связана с настройками Google Play, а не устройства.
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