В App Store появилась официальная версия мессенджера WhatsApp для macOS
Разработчики мессенджера WhatsApp порадовали пользователей возможностью прямой установки настольной версии приложения для macOS. Десктопная версия доступна для загрузки в магазине приложений для компьютеров Mac App Store.
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Справедливости ради стоит отметить, что настольная версия была доступна и раньше, но только с сайта мессенджера. И время от времени требовалось сканирование QR-кода для синхронизации мессенджера на смартфоне и компьютере.
Теперь эта проблема решена: QR-код нужно будет сканировать только один раз при установке из App Store. К тому же это даёт WhatsApp дополнительные инструменты внутренней безопасности в экосистеме продуктов Apple.
Если вы устанавливаете WhatsApp для macOS впервые, нужно проделать следующие шаги:
загрузить настольную версию из Mac App Store;
связать компьютер со смартфоном: нужно будет отсканировать QR-код, следуя подсказкам на мобильном устройстве;
настроить учётную запись.