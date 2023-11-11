В Европе покупатели попросили супермаркет убрать кассы самообслуживания

По всей Британии расположено 28 магазинов Booths, в 26 кассы самообслуживания будут убраны, останутся только в двух — с самым большим турпотоком.

Решение было принято из-за того, что покупатели начали жаловаться на частые сбои оборудования, зависающее ПО, неисправные сканеры товаров и карт, выведение на экран некорректных данных. К тому же люди говорят о непродуманном пользовательском опыте: когда покупателю приходится вручную выбирать выпечку, в которой человек не разбирается, и ориентироваться среди фруктов и овощей. А при выборе алкоголя приходится ждать сотрудника для проверки документов.

В Booths в итоге согласились с тем, что никакой робот или электронная система не сможет заменить живого продавца или консультанта.