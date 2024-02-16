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Опубликовано 16 февраля 2024, 02:15
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В Европе полицейским «запретили» использовать лазейки для дешифровки сообщений

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что ослабление сквозного шифрования непропорционально рискует подорвать права человека. Это решение ставит крест на планах Европейской комиссии обязать платформы обмена сообщениями, такие как Telegram, создавать «черные ходы» (бэкдоры), потенциально препятствующие доступу правоохранительных органов к зашифрованным сообщениям.
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Постановление вытекает из дела, в котором от Telegram потребовали расшифровать сообщения пользователей. ЕСПЧ встал на сторону Telegram, признав «существенный элемент» конфиденциальности сообщений в правах на частную жизнь. Требование дешифровки, по их мнению, несовместимо с «демократическим обществом».

Рассуждения суда выходят за рамки отдельных случаев. Они предупреждают, что создание бэкдоров позволяет осуществлять «рутинную, общую и неизбирательную слежку», угрожая неприкосновенности частной жизни каждого человека в Интернете. Кроме того, подобными уязвимостями могут воспользоваться преступники, что поставит под угрозу общую безопасность коммуникаций.

Мартин Хусовец, профессор права, участвовавший в рассмотрении дела, считает его четким сигналом для законодательных органов ЕС: ослабление шифрования — это нарушение неприкосновенности частной жизни, затрагивающее всех, и необходимо искать альтернативные решения.

Автор:Армен Зангиев
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