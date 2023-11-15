В Google Chrome появилась возможность поделиться своим логином и паролем с другом

Эта функция, как сообщает инсайдер @Leopeva64, пока доступна только в сборках на канале Canary.

Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно открыть «Менеджер паролей» в браузере, выбрать сайт из списка сохраненных и нажать кнопку «Поделиться». Судя по всему, обмен данными возможен только между пользователями, привязанными к Google-аккаунту, например, членами семьи.