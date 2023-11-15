В Google Chrome появилась возможность поделиться своим логином и паролем с другом
Google Chrome внедрил новую функцию, которая позволяет пользователям делиться своими логинами и паролями с другими.
Ferra.ru
Эта функция, как сообщает инсайдер @Leopeva64, пока доступна только в сборках на канале Canary.
Чтобы воспользоваться нововведением, достаточно открыть «Менеджер паролей» в браузере, выбрать сайт из списка сохраненных и нажать кнопку «Поделиться». Судя по всему, обмен данными возможен только между пользователями, привязанными к Google-аккаунту, например, членами семьи.
Однако, есть некоторые нюансы. Пока неясно, в какой форме передаются логин и пароль: видит ли их получатель или информация остается скрытой.
Кроме того, если пользователь решит больше не делиться данными, отозвать такое решение нельзя. В таком случае система предложит изменить логин и пароль для доступа к учетной записи на том сайте, к которому был предоставлен доступ.