В инструменте для создания скриншотов Microsoft Edge появилась кнопка ИИ

Но это еще не все, функция оптического распознавания символов (OCR) преобразует скриншоты в текст, который можно будет копировать или искать в Bing. Кроме того, интеграция с Bing позволит быстро находить детали на снимках.

Сам инструмент для создания скриншотов в Edge не ограничивается браузером: он работает глобально, позволяя делать снимки всего, что находится на экране, даже из других приложений.

В то время как текущая версия инструмента доступна в стабильном канале, эти обновления постепенно появятся среди бета-тестеров браузера.