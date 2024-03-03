В iOS 17.4 можно будет отключать программные реакции на жесты во время видеосвязи

Эти реакции позволяют усилить эффект от выступления, когда такой сценарий взаимодействия с аудиторией запланирован, но в некоторых ситуациях спикер может оконфузиться, как это произошло с младшим сенатором США от штата Пенсильвания Джоном Феттерманом, когда он давал интервью в прямом эфире по iOS-приложению Zoom.

Во время разговора Феттерман сложил ладони в жест «воздушные кавычки», на что ПО отреагировало соответствующим образом: софт принял жест политика как необходимость воспроизвести конфетти в виде сердечек, что превратило интервью на серьёзную тему, пусть и проводившееся в неформальной обстановке, в фарс. Как позже выяснилось, ни политик, ни его окружение не знали о такой функции.

Чтобы подобных неловких ситуаций было как можно меньше, в iOS 17.4 и появится возможность управлять Reactions, и, например, разработчики Zoom смогут позволить пользователям отключать включённую по умолчанию функцию реакций на жесты.

При этом Reactions, включённую по умолчанию, уже можно отключать в FaceTime на Mac, iPad, iPhone.