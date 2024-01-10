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08:15, 10 января 2024
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В Китае взломали AirDrop на iPhone и «вытащили» всю информацию о пользователе

Китайское правительство борется с активистами, стремящихся обойти государственную цензуру, с помощью урезаний возможностей проприетарного инструмента шифрования связи AirDrop на iPhone и macOS. В основном его используют на смартфонах для безопасного обмена файлами.

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По требованию КНР Apple пришлось урезать возможности AirDrop, введя 10-минутный тайм-аут для использования функции. В Китае, чтобы воспользоваться AirDrop для получения файлов не от контактов, придётся настроить функцию на принятие данных от «Всех». Но настройка будет активирована только в течение 10 минут, потом снова возвращается к приёму только от контактов.

Но теперь правительственные хакеры пошли дальше, взломав AirDrop для получения адреса электронной почты и номера телефона отправителя файлов. Как пишет Bloomberg, такой инструмент разработал Пекинский институт. Таким образом были быстро установлены личности отправителей антиправительственных файлов.

«Это повышает эффективность и точность решения дел и предотвращает распространение неуместных замечаний, а также потенциальное дурное влияние», — сказано в заявлении судебного бюро Пекина.

Автор:Андрей Кадуков
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