В Китае взломали AirDrop на iPhone и «вытащили» всю информацию о пользователе

По требованию КНР Apple пришлось урезать возможности AirDrop, введя 10-минутный тайм-аут для использования функции. В Китае, чтобы воспользоваться AirDrop для получения файлов не от контактов, придётся настроить функцию на принятие данных от «Всех». Но настройка будет активирована только в течение 10 минут, потом снова возвращается к приёму только от контактов.

Но теперь правительственные хакеры пошли дальше, взломав AirDrop для получения адреса электронной почты и номера телефона отправителя файлов. Как пишет Bloomberg, такой инструмент разработал Пекинский институт. Таким образом были быстро установлены личности отправителей антиправительственных файлов.

«Это повышает эффективность и точность решения дел и предотвращает распространение неуместных замечаний, а также потенциальное дурное влияние», — сказано в заявлении судебного бюро Пекина.