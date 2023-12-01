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02:15, 01 декабря 2023
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В мобильном браузере Firefox для Android вернутся расширения

Компания Mozilla объявила о скором расширении списка доступных дополнений для браузера Firefox на Android.

Ferra.ru

Ferra.ru

Уже с 14 декабря все расширения, отмеченные как «совместимые с Android» на сайте дополнений Mozilla, будут доступны для загрузки и использования в этой версии приложения.

Это достаточно важное обновление, учитывая, что в течение последних трех лет пользователи имели доступ лишь к ограниченному набору расширений после того, как Mozilla перестроила Android-версию своего браузера.

Теперь же экосистема снова открывается, и сотни новых расширений станут доступны без необходимости вмешательства в настройки для разработчиков.

В честь этого объявления, Mozilla уже выпустила некоторые расширения на этой неделе, чтобы дать представление о том, что нас ждет впереди.

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