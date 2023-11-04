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12:45, 04 ноября 2023
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В ОАЭ призвали пользователей срочно обновить Chrome из-за проблем безопасности

Совет по кибербезопасности ОАЭ предупредил пользователей браузеров Google Chrome, Safari и операционных систем Apple о необходимости срочно обновиться для защиты от потенциальных кибератак.

Rubaitul Azad / Unsplash

Rubaitul Azad / Unsplash

Регулятор рекомендовал всем пользователям на территории ОАЭ иметь в виду, что уязвимости в безопасности Android, указанных браузеров, а также Apple-платформ iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS могут привести к финансовым и репутационным потерям в случае успешных хакерских атак.

В связи с этим Совет по кибербезопасности ОАЭ призвал пользователей «обновить свои системы и программное обеспечение, чтобы смягчить потенциальные угрозы», а также «незамедлительно обновить браузеры Chrome до последней версии, чтобы обезопасить себя от возможных угроз».

Также отмечается, что согласно отчёту IBM Cost of a Data Breach («Стоимость утечки данных»), в 2022 году финансовый показатель утечек составил порядка $4,35 млн по сравнению с $4,24 млн в 2021 году.

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