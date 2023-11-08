В приложении Google Фото нашли следы ИИ для создания картинок по тексту

Последние исследования кода приложения показывают, что скоро пользователи смогут создавать изображения, исходя из текстовых подсказок.

Это открытие стало возможным благодаря анализу APK-файла последней версии Google Фото, где энтузиасты обнаружили строки кода, указывающие на ограничения в генерации изображений.

Например, Magic Editor не сможет создавать изображения на основе некоторых слов в запросе или генерировать картинки, содержащие личную информацию.

Предполагается, что нововведение позволит пользователям генерировать новые фоны, объекты или даже расширять границы фотографий, используя простые текстовые команды. Это может сделать редактирование изображений более быстрым и интуитивно понятным, чем традиционные методы внесения изменений.