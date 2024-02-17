Приложения
Опубликовано 17 февраля 2024, 00:45
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В приложениях Meta* для iOS появится комиссия в 30% за продвижение рекламы

В 2022 году Apple обновила свою политику касательно оплаты за ускоренное продвижение рекламных кампаний в iOS. По этой причине те компании и предприниматели, которые не против платить и хотят продвигаться на iPhone, будут вынуждены оплачивать комиссию в 30%, так как, согласно политике Apple, продвижение относится к цифровым покупкам, и они фактически являются покупками в приложении.
Sumudu Mohottige / Unsplash

Sumudu Mohottige / Unsplash

Эта ситуация предсказуемо коснулась и Meta*, поэтому компания должна была бы оплачивать те самые 30%. Но в Meta с этим не согласны, поэтому пользователи приложений Facebook* и Instagram* на iOS будут самостоятельно оплачивать 30% за укоренное продвижение рекламы.

Но если рекламодатель воспользуется мобильным приложением на других ОС, веб-версией соцсетей на мобильных устройствах или на ПК, сможет обойти комиссию. Стартует эта практика в конце февраля в США, а в конце 2024 года — в других странах. Но, вероятно, кроме Евросоюза, учитывая политический контекст и строгие требования к Apple со стороны Еврокомиссии.

Причём тем, кто не против платить за продвижение постов через приложения для iOS, придётся пройти через другой процесс оплаты. Им нужно будет добавлять предоплаченные средства на свой аккаунт в соцсетях Meta и оплачивать ускоренные посты до их публикации, а не после показа рекламы.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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