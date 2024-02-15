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Опубликовано 15 февраля 2024, 01:30
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В России захотели ограничить сбор персональных данных онлайн-сервисами

В России могут быть ограничены объемы персональных данных, которые онлайн-сервисы, агрегаторы услуг и маркетплейсы могут собирать со своих пользователей, пишут «Известия».
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Соответствующий законопроект, разработанный первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ириной Рукавишниковой, получил поддержку правительства.

Цель? Законопроект направлен на защиту персональных данных пользователей онлайн-сервисов. Документ предлагает ограничить объемы собираемых данных, делая их сбор минимально необходимым для предоставления услуг. Законопроект также требует от операторов сервисов получать явное и осознанное согласие пользователей на обработку их персональных данных. За несоблюдение требований закона будут предусмотрены штрафы.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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