В Сбербанк Онлайн появилась защита против мошенников в WhatsApp и Viber
Сбербанк ввёл новую функцию для защиты пользователей сервиса Сбербанк Онлайн от телефонных мошенников и спамеров. Пользователи приложения для ОС Android могут настроить защиту в Viber и WhatsApp.
Sberbank.ru
Новая функция доступна с версии Сбербанк Онлайн 14.18. Для активирования защиты нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить возможность блокировки нежелательных звонков в мессенджерах.
Как только эта процедура будет выполнена, пользователь больше не получит нежелательные звонки. Но останется возможность проверить все поступившие и заблокированные вызовы в журнале мессенджеров.
Сбер заботится о безопасности клиентов и сохранности их средств, непрерывно совершенствуя свои сервисы. Для всех пользователей СберБанк Онлайн уже давно доступен сервис проверки входящих звонков, поступающих по сотовой связи. Сейчас им пользуется около девяти миллионов человек. Теперь мы внедрили в СберБанк Онлайн новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками, поможет избавиться от надоедливого спама и сделает коммуникации наших клиентов намного безопаснее.