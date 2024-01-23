В Швеции запустили приложение для знакомств для людей с умственной отсталостью

Приложение, призванное упростить и обезопасить процесс создания новых связей, уже открыто для регистрации и обещает оставаться бесплатным всегда.

Как отмечают разработчики приложения, знакомится трудно для всех, а для людей с умственной отсталостью может быть еще сложнее. DigiVi помогает находить новые знакомства проще и безопаснее.

Чтобы зарегистрироваться, пользователи должны лично встретиться с местным представителем DigiVi и предъявить документы, удостоверяющие личность, такие как шведский персональный идентификационный номер или временный координационный номер.

В настоящее время приложение запущено в нескольких городах Швеции и позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, а в будущих обновлениях может появиться возможность обмена изображениями.