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Опубликовано 08 февраля 2024, 09:45
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В США раскритиковали людей, использующих Apple Vision Pro за рулём

Министр транспорта США Пит Буттиджич и ряд других федеральных чиновников жёстко раскритиковали водителей, которые пользуются гарнитурой Apple Vision Pro во время управления автомобилем.
Ferra.ru

Ferra.ru

Буттиджич резко высказался о таких водителях после увиденного видеоролика, на котором пользователь управляет автомобилем в очках смешанной реальности с включённой гарнитурой. Чиновник напомнил также, что все существующие на сегодняшний день системы помощи водителю требуют максимальной сосредоточенности, контроля дорожной ситуации и обеспечения безопасности движения.

Вслед за министром официальное заявление опубликовала Национальная администрация безопасности дорожного движения США. В заявлении сказано, что использование Vision Pro и подобных устройств является «безрассудным и опасным для всех участников движения».

Apple на запрос журналистов The New York Times ответила, что правила эксплуатации Vision Pro запрещают использование гарнитуры во время управления движущимся транспортом, причём любым — хоть автомобилем, хоть велосипедом.

Автор:Андрей Кадуков
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