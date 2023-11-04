Приложения
16:30, 04 ноября 2023
1 мин.

В Вашингтоне из-за количества автоугонов начали бесплатно раздавать Apple AirTag

Мэр округа Колумбия (Вашингтона) Мюриэл Боузер сообщила, что жители самых проблемных в отношении автоугонов районов города смогут бесплатно получить электронные геометки Apple AirTag для борьбы с этой проблемой. В розницу в США эти метки стоят около $29.

Eddie Pipocas / Unsplash

Eddie Pipocas / Unsplash

В течение нескольких месяцев в городе будут проведены мероприятия, на которых жители получат устройства. Представители городского департамента полиции подключат метки к автомобилям и зарегистрируют их в iPhone.

В случае угона автомобиля владелец сможет обратиться в полицию с данными из приложения Apple FindMy, благодаря чему поиск кратно ускорится.

«Мы вооружаем жителей технологиями, которые позволят бороться с этими преступлениями, возвращать транспортные средства и привлекать людей к ответственности. Мы будем продолжать использовать все инструменты, которые у нас есть, и добавлять новые инструменты, чтобы обеспечить безопасность нашего города», — заявила мэр.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1931556
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.