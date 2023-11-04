В Вашингтоне из-за количества автоугонов начали бесплатно раздавать Apple AirTag
Мэр округа Колумбия (Вашингтона) Мюриэл Боузер сообщила, что жители самых проблемных в отношении автоугонов районов города смогут бесплатно получить электронные геометки Apple AirTag для борьбы с этой проблемой. В розницу в США эти метки стоят около $29.
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В течение нескольких месяцев в городе будут проведены мероприятия, на которых жители получат устройства. Представители городского департамента полиции подключат метки к автомобилям и зарегистрируют их в iPhone.
В случае угона автомобиля владелец сможет обратиться в полицию с данными из приложения Apple FindMy, благодаря чему поиск кратно ускорится.
«Мы вооружаем жителей технологиями, которые позволят бороться с этими преступлениями, возвращать транспортные средства и привлекать людей к ответственности. Мы будем продолжать использовать все инструменты, которые у нас есть, и добавлять новые инструменты, чтобы обеспечить безопасность нашего города», — заявила мэр.