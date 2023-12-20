В веб-версии WhatsApp появились вкладки групп и непрочитанных чатов

С помощью новой функции пользователи смогут искать и фильтровать чаты по категориям диалогов: «Не прочитано», «Контакты», «Группы». Фильтры будут размещаться «в верхней части списка чатов».

Соответственно, можно будет находить непрочитанные сообщения при включении фильтра «Не прочитано», групповые чаты — при фильтре «Группы» и т.д.