Приложения
23:15, 15 декабря 2023
1 мин.

В версии YouTube для телевизоров стало меньше рекламы

В приложении YouTube для телевизоров стало меньше рекламы. Такая политика видеохостинга вступила в силу как минимум в США.

Christian Wiediger / Unspalsh

Christian Wiediger / Unspalsh

Рекламы стало меньше, частоту показа блоков компания компенсирует продолжительностью показа. Также изменилась практика показа рекламы в коротких видео Shorts. На телевизорах рекламные блоки показываются между короткими клипами.

Новая политика показа рекламы на YouTube стала результатом тестирования новой модели промо, которое видеохостинг провёл в сентябре 2023 года.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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