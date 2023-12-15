В версии YouTube для телевизоров стало меньше рекламы

Рекламы стало меньше, частоту показа блоков компания компенсирует продолжительностью показа. Также изменилась практика показа рекламы в коротких видео Shorts. На телевизорах рекламные блоки показываются между короткими клипами.

Новая политика показа рекламы на YouTube стала результатом тестирования новой модели промо, которое видеохостинг провёл в сентябре 2023 года.