18:00, 01 ноября 2023
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В WhatsApp для iOS в групповые звонки можно будет добавлять много участников
Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию мессенджера для iOS под номером 23.21.72 новую функцию — групповые звонки. Хотя на самом деле, эта функция функция существовала и ранее в «усечённом» виде.
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В WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки на 31 участника. Раньше тоже говорилось, что доступны звонки на 32 аккаунта, но на деле можно было добавить не более 15 человек.
Недавно такая же функция была анонсирована и для Android-версии мессенджера под номером 2.23.19.16. Пока новый функционал доступен только тестировщикам.
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