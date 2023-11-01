Приложения
18:00, 01 ноября 2023
1 мин.

В WhatsApp для iOS в групповые звонки можно будет добавлять много участников

Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию мессенджера для iOS под номером 23.21.72 новую функцию — групповые звонки. Хотя на самом деле, эта функция функция существовала и ранее в «усечённом» виде.

Нейросеть Kandinsky

Нейросеть Kandinsky

В WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки на 31 участника. Раньше тоже говорилось, что доступны звонки на 32 аккаунта, но на деле можно было добавить не более 15 человек.

Недавно такая же функция была анонсирована и для Android-версии мессенджера под номером 2.23.19.16. Пока новый функционал доступен только тестировщикам.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2100725
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.