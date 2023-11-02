Приложения
13:30, 02 ноября 2023
1 мин.

В WhatsApp можно будет создать подменный профиль

WhatsApp продолжает радовать своих пользователей новыми функциями.

Ferra.ru

Ferra.ru

На этот раз компания работает над введением возможности создания альтернативного профиля в одной учетной записи. Это позволит пользователям легко переключаться между профилями в зависимости от ситуации.

Согласно обнаруженной информации, новая функция позволит создать ограниченный профиль, который будет виден только контактам пользователя, в то время как для других юзеров WhatsApp будет отображаться альтернативное имя и фотография.

Wccftech

Wccftech

Это станет отличным решением для защиты личной информации, особенно когда приходится общаться с людьми, не входящими в ваш круг общения, и большинство разговоров являются разовыми.

На данный момент функция тестируется в бета-версии WhatsApp и еще не доступна в стабильной версии приложения.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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