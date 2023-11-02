В WhatsApp можно будет создать подменный профиль

На этот раз компания работает над введением возможности создания альтернативного профиля в одной учетной записи. Это позволит пользователям легко переключаться между профилями в зависимости от ситуации.

Согласно обнаруженной информации, новая функция позволит создать ограниченный профиль, который будет виден только контактам пользователя, в то время как для других юзеров WhatsApp будет отображаться альтернативное имя и фотография.