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09:45, 14 ноября 2023
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В WhatsApp появилась защита чатов с помощью секретного кода

WhatsApp представил нововведение, которое обещает улучшить конфиденциальность пользователей.

Ferra.ru

Ferra.ru

В последнем обновлении, доступном через программу Google Play Beta, была добавлена функция «секретный код для заблокированных чатов», доступная некоторым бета-тестерам.

Она позволяет пользователям скрыть доступ к заблокированным чатам в списке переписок, заменив его вводом секретного кода в строку поиска в соответствующей вкладке.

Таким образом, даже если кто-то получит физический доступ к телефону пользователя, он не сможет увидеть защищенные беседы. Это значительно повышает уровень конфиденциальности, поскольку предотвращает случайный или несанкционированный доступ к чувствительным перепискам.

Кроме того, в обновлении предусмотрена возможность быстрого очищения списка заблокированных чатов в настройках конфиденциальности.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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