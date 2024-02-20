В WhatsApp появится блокировка скриншотов фото профиля

Упоминание новой функции появилось в бета-версии WhatsApp 2.24.4.25 для Android. Причём раньше из мессенджера была удалена функция сохранения фото профиля других пользователей. Разработчики объяснили это необходимостью усиления конфиденциальности: чтобы без ведома пользователя не была скопирована его аватарка.

Новая функция предполагает запрет прямого создания скриншотов аватара пользователя непосредственно в мессенджере: при попытке создания снимка выводится уведомление, что действие заблокировано. Однако сделать фото можно с помощью внешнего смартфона или другого устройства с камерой.

Так или иначе, по мнению исследователей WhatsApp, разработчики стремятся усилить безопасность пользователей, в том числе и таким способом.