Приложения
18:00, 13 января 2024
1 мин.

В WhatsApp появится форматирование текста

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию форматирования текста в Android- и iOS-версии приложения среди участников бета-программы.

Ferra.ru

Ferra.ru

Нововведение позволят пользователям выделять части сообщений и создавать списки, что значительно улучшит возможности форматирования текста в приложении.

Пользователи бета-версии WhatsApp на Android и iOS могут использовать символ «>» для выделения части сообщения и символы «-» или «*» для создания маркированных списков.

Чтобы сделать нумерованный список, достаточно просто написать число перед сообщением. На скриншоте ниже показано, как это работает:

GSMArena

GSMArena

Новые опции форматирования текста в настоящее время доступны для пользователей Android с версией 2.24.2.9 бета-приложения WhatsApp и версией 23.21.1.75 для iOS. Ожидается, что они появятся в стабильной версии приложения в ближайшие недели.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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