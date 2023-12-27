В Windows 11 появится внутренний инструмент для полной переустановки

В настоящее время для полной переустановки системы нужен инструмент Media Creation Tool — для создания загрузочного образа, позволяющего быстро установить систему. При этом такой способ не является безопасным, поэтому эксперты советуют предварительно сохранять информацию, также этот способ считается достаточно трудоёмким, особенно для новичков.

Теперь в тестовый канал Dev Microsoft добавила новую функцию под названием «Устранение проблем с помощью Windows Update». Это позволит полностью «перебивать» Windows посредством Центра обновлений. Этот же способ позволит безопасно восстанавливать ОС.

Как заверяют разработчики, новая функция позволит переустановить, обновить или починить систему без потери файлов, документов, изображений, видео или приложений.

Когда функция появится в стабильной версии, включить опцию можно будет в настройках, активировав переключатель «Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows»: для этого нужно будет перейти в «Восстановление системы». Но, по словам специалистов портала Windows Latest, «похоже, на данный момент он (переключатель) не работает».