В Windows 11 появится «волшебная палочка» Linux: команда sudo
Ferra.ru / Kandinsky 3
Имитируя функциональность своего аналога для Linux, sudo от Microsoft предлагает три уникальных режима:
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Запускает команду в отдельном окне, сохраняя четкое различие между обычными и привилегированными задачами.
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Аналогично новому окну, но отключает ввод в текущем окне, предотвращая случайные действия с повышенными правами.
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Наиболее схоже с традиционной процедурой sudo, напрямую поднимая команду в текущем окне.
Хотя режим inline обеспечивает удобство, Microsoft признает потенциальные риски безопасности. Они планируют предоставить обширную документацию и поделиться подробной информацией о снижении этих рисков до того, как он станет широко доступен.
Microsoft открыла проект своего sudo на GitHub, приглашая к участию и вкладу сообщество разработчиков.