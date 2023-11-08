В YouTube появится диалог с ИИ о воспроизводимом контенте и темы для комментариев

Небольшим группам пользователей доступно тестирование функций «Спросить» и «Темы». Обе функции основаны на ИИ-алгоритмах.

«Спросить» — диалоговый инструмент, позволяющий задать ИИ вопрос о воспроизводимом контенте без приостановки потокового воспроизведения. Также пользователи смогут запрашивать рекомендации по контенту от других людей.

«Темы» — группировка и обобщение комментариев под видео по теме обсуждения. Темы будут обобщены только на основе опубликованных комментариев, но не тех, которые находятся на модерации или содержат блокирующие слова либо принадлежат заблокированным пользователям.

По сообщениям видеохостинга, новые опции будут тестироваться долго, возможно, на протяжении нескольких месяцев. Пока эксперимент будет доступен только на английском языке пользователям Android из США.