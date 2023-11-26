Ваши любимые сайты не способны защитить Вас: аккаунты на 75% сайтах легко взломать

Доцент Фрэнк Ли и аспирант Суод Аль Руми обнаружили, что многие сайты допускают использование постыдно коротких паролей, игнорируют общепринятые блоки паролей и придерживаются устаревших рекомендаций 2004 года, а более половины сайтов принимают пароли, состоящие из шести и менее символов, 75% пренебрегают рекомендуемым восьмисимвольным минимумом.

Но подождите, это еще не все. Ошеломляющие 30% этих сайтов не поддерживают пробелы и специальные символы. Интересно, что лишь 28% используют список запрещенных паролей.