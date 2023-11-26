Приложения
09:45, 26 ноября 2023
1 мин.

Ваши любимые сайты не способны защитить Вас: аккаунты на 75% сайтах легко взломать

Исследование, проведенное колледжем вычислительной техники Georgia Tech, обнажило реальность: три из четырех наиболее популярных в мире веб-сайтов не соответствуют базовым стандартам безопасности паролей. Это означает, что миллионы пользователей остаются «беззащитными».

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Доцент Фрэнк Ли и аспирант Суод Аль Руми обнаружили, что многие сайты допускают использование постыдно коротких паролей, игнорируют общепринятые блоки паролей и придерживаются устаревших рекомендаций 2004 года, а более половины сайтов принимают пароли, состоящие из шести и менее символов, 75% пренебрегают рекомендуемым восьмисимвольным минимумом.

Но подождите, это еще не все. Ошеломляющие 30% этих сайтов не поддерживают пробелы и специальные символы. Интересно, что лишь 28% используют список запрещенных паролей.

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