Ваши любимые сайты не способны защитить Вас: аккаунты на 75% сайтах легко взломать
Исследование, проведенное колледжем вычислительной техники Georgia Tech, обнажило реальность: три из четырех наиболее популярных в мире веб-сайтов не соответствуют базовым стандартам безопасности паролей. Это означает, что миллионы пользователей остаются «беззащитными».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Доцент Фрэнк Ли и аспирант Суод Аль Руми обнаружили, что многие сайты допускают использование постыдно коротких паролей, игнорируют общепринятые блоки паролей и придерживаются устаревших рекомендаций 2004 года, а более половины сайтов принимают пароли, состоящие из шести и менее символов, 75% пренебрегают рекомендуемым восьмисимвольным минимумом.
Но подождите, это еще не все. Ошеломляющие 30% этих сайтов не поддерживают пробелы и специальные символы. Интересно, что лишь 28% используют список запрещенных паролей.