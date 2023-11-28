Приложения
18:00, 28 ноября 2023
1 мин.

Видео в TikTok можно перелистывать голосом. Как это сделать

Пользователи iPhone получили возможность управлять просмотром видео в TikTok, не прикасаясь к экрану.

Ferra.ru

Ferra.ru

Эта функция, недавно обретшая популярность благодаря TikTok-блогеру под ником bigduke13entertainment, позволяет пролистывать видео, просто произнося слово «Next» («Следующий»).

Для активации этой функции необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала откройте настройки iPhone, затем перейдите в раздел «Доступность» и включите «Голосовое управление».

Если вы используете его впервые, потребуется пройти быструю настройку. Далее, создайте новую команду с фразой «Next» и задайте действие «Выполнить пользовательский жест», имитирующий свайп в TikTok.

Теперь, запустив приложение, вы сможете листать видео, просто говоря «Next», что делает просмотр более удобным и интуитивным, особенно в моменты, когда ваши руки заняты или находятся под одеялом.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2061153
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.