Всего один час понадобился Apple для распродажи всех предзаказов Vision Pro

Официальные продажи стартуют 2 февраля, но все комплекты — по разным подсчётам это 60-80 тысяч штук — «ушли» в качестве предзаказов. Ближайшие поставки ожидаются в марте.

Также стали известны некоторые подробности о Vision Pro. Так, в продажу поступят три версии гарнитуры: на 256 ГБ по цене $3499, на 512 ГБ — $3699, на 1 ТБ — $3899.

Чип, которым Vision Pro оснащена — M2, состоящий из 8 ядер CPU, 10 ядер GPU и 16 ГБ объединённой памяти. Версии поддерживают три частоты обновления изображения: 90, 96 и 100 Гц соответственно. Весит гарнитура около 1 кг: 600 – 650 граммов — собственный вес устройства, а также внешний аккумулятор — 353 грамма.