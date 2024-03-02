Вслед за Telegram: в Viber тоже появятся настраиваемые папки чатов

Разработчики говорят, что новая функция облегчит пользователям быстрый поиск бесед и упростит общение. Сначала пользователи смогут создавать до пяти папок с чатами, которые можно разбить по категориям: «Семья», «Работа», «Друзья» и т.д. Это условные названия, возможно, выглядеть это будет иначе.

Новые папки будут доступны помимо папки по умолчанию «Все», в которую автоматически попадают все чаты. Кроме того, папки с чатами можно назначать нескольким разным папкам, а количество добавляемых чатов не ограничено. Также разработчики Viber утверждают, что пользователи смогут переименовывать папки и отмечать все чаты как прочитанные.

Пока это тестовая функция, но со временем распространится на всех пользователей. Но при условии обновления мессенджера до версии 22.0 или выше.

«В современном быстро меняющемся цифровом мире, где приложения для обмена сообщениями играют первостепенную роль в повседневной жизни людей, Rakuten Viber вступает в игру с функцией "Папки". Наша новейшая функция призвана придать разговорам больше смысла и сохранить значимые связи, раскрывая потенциал экономии времени и используя преимущества простоты», — заявили разработчики Viber.