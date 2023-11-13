Встроенный в Windows 11 фоторедактор научился удалять и обрабатывать фон на картинках

Это обновление, версии 2023.11110.8002.0, теперь доступно для пользователей Insider.

Среди ключевых нововведений – возможность редактирования фона изображений. Пользователи могут легко применять размытие, удалять или заменять фон на своих фотографиях.

При входе в режим «Редактировать изображение» в приложении «Фотографии», появляется подсказка, предлагающая «попробовать разные фоны», и предоставляется три варианта обработки фона.

Кроме того, обновление включает в себя некоторые изменения пользовательского интерфейса. Так, кнопки масштабирования, отображения состояния и полноэкранного режима были перемещены в правый нижний угол, а в левом нижнем углу добавлена кнопка для переключения состояния просмотра миниатюр изображений.

Отметим, что данное обновление является частью более масштабных усилий Microsoft по интеграции искусственного интеллекта во встроенные приложения Windows 11, включая «Фотографии», «Снимок экрана» и Paint.