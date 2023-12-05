WhatsApp* на iOS обогнала Android-версию: отправка фото в оригинальном качестве пришла туда раньше

Постепенно распространяясь в течение следующих нескольких недель, новая функция позволит вам выделиться среди сжатого контента, нажав на «+» в чате, выбрав «Документ», а затем выбрать фото или видео. Ваши медиафайлы, сохранившиеся в первозданном виде, будут отправлены в виде файла.

Пользователи Android, не стоит беспокоиться возможно (если учитывать, что релиз уже произошел, хоть и не на вашей ОС), такое же удовольствие не за горами и для вас.

Зато, как стало ранее известно, китайский производитель дронов DJI отказался от поддержки приложений и сервисов под iOS и Windows. Компания сосредоточится на разработке продуктов только под Android.

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