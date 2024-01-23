Опубликовано 23 января 2024, 16:30
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WhatsApp позволит быстро передавать файлы до 2 ГБ без подключения к интернету
Исследователи функционала в мессенджере WhatsApp нашли упоминание новой функции для Android-версии сервиса. В бета-версии 2.24.2.20 появилась функция обмена данными с контактами, находящимися поблизости.
Mourizal Zativa / Unsplash
Эта функция аналогична AirDrop в устройствах Apple и Quick Share — совместной разработке Google и Samsung. Для обмена данными не придётся подключаться к интернету, причём речь идёт именно о подобной возможности в мессенджере, что упрощает такой обмен файлами, даже если его по каким-то причинам не поддерживает смартфон.
Как сказано в описании функции, для активирования «моста» между устройствами и создания запроса на обмен файлами достаточно встряхнуть смартфоны. Максимальный объём файла, который можно передать в рамках одной сессии, — 2 ГБ.
Когда эта функция будет в WhatsApp реализована, пока неизвестно.