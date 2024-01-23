Приложения
Опубликовано 23 января 2024, 16:30
1 мин.

WhatsApp позволит быстро передавать файлы до 2 ГБ без подключения к интернету

Исследователи функционала в мессенджере WhatsApp нашли упоминание новой функции для Android-версии сервиса. В бета-версии 2.24.2.20 появилась функция обмена данными с контактами, находящимися поблизости.
Mourizal Zativa / Unsplash

Mourizal Zativa / Unsplash

Эта функция аналогична AirDrop в устройствах Apple и Quick Share — совместной разработке Google и Samsung. Для обмена данными не придётся подключаться к интернету, причём речь идёт именно о подобной возможности в мессенджере, что упрощает такой обмен файлами, даже если его по каким-то причинам не поддерживает смартфон.

Как сказано в описании функции, для активирования «моста» между устройствами и создания запроса на обмен файлами достаточно встряхнуть смартфоны. Максимальный объём файла, который можно передать в рамках одной сессии, — 2 ГБ.

Когда эта функция будет в WhatsApp реализована, пока неизвестно.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.