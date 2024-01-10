WhatsApp позволит делиться аудио во время видеосвязи

Таким образом можно будет синхронизировать аудиодорожки и видеопоток с другими пользователями и создавать совместный виртуальный сеанс просмотра кино. Аудио и видео, которые будут в ходе видеосвязи воспроизводиться на устройстве пользователя, смогут услышать и увидеть другие участники.

На данный момент это тестовая версия, доступная тем пользователям, которые скачивают бету из Google Play. Но, как пишет портал WABetaInfo, скоро новый функционал станет доступным всем пользователям.