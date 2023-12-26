Приложения
21:00, 26 декабря 2023
1 мин.

Wildberries и Яндекс протестировали оплату товаров взглядом

Wildberries и Яндекс «объединились» в тестировании биометрического метода оплаты — взглядом. По словам Владислава Поволоцкого, генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ), целью пилотного проекта является запуск биометрических платежей в магазинах к 2024 году.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Подход исключает необходимость привязки карты, что позволяет решить проблему случайных покупок детьми. Поволоцкий сообщил, что этап тестирования уже начался, и успешные испытания прошли на сервисах Wildberries и Яндекс.

ЦБТ также ведет переговоры с Ozon о возможном сотрудничестве.

С учетом обсуждаемых биометрических заказов это значительный скачок к безопасному, удобному и футуристическому шопингу.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.