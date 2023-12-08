17:15, 08 декабря 2023
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Wildberries представил свой сервис для видеосвязи WB Stream
Компания Wildberries представила собственный сервис для видеоконференций и вебинаров, аналог Zoom, Skype и подобных платформ. Разработка Wildberries называется WB Stream.
Glenn Carstens-Peters / Unsplash
В этом приложении можно общаться по видео- и аудиосвязи, обмениваться текстовыми сообщениями. Также в функционал входят возможности демонстрировать участникам экран устройства, вести аудиозапись онлайн-встреч.
Это собственная разработка интернет-магазина, которой занимались специалисты Wildberries. По информации, в проект вложено порядка 100 млн рублей.
На данный момент к WB Stream могут подключиться 5 тысяч пользователей. Но компания намерена открыть платформу для всех пользователей. При этом рекламы, оплаты за пользование в сервисе не будет.