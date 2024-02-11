Опубликовано 11 февраля 2024, 21:00
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Windows 12 отходит на второй план: Windows 11 получит обновление 24H2 в этом году
Забудьте о Windows 12, по крайней мере на данный момент. Microsoft решила обновить Windows 11 до версии 24H2 позже в этом году.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Пока ходили слухи о Windows 12, компания Microsoft официально подтвердила, что ожидаемое всеми обновление — это улучшение существующей ОС. Попрощайтесь со спекуляциями и поздоровайтесь с версией 24H2, которая появится во второй половине 2024 года.
Так что же нового в 24H2? Поддержка команды sudo, которую так любят пользователь Linux, ИИ Microsoft Copilot станет умнее, панель управления получит некоторые обновление дизайна.
Это лишь несколько основных моментов, и по мере приближения к релизу будут представлены новые интересные функции. А пока остается лишь ждать.