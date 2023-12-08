Windows Блокнот выйдет из каменного века с новой функцией подсчета символов
Microsoft решила удивить пользователей Windows инновационным обновлением для Windows 11, и угадайте, кто оказался в центре внимания? Блокнот, скромное приложение для ведения заметок, наконец-то вступает в современную эпоху с потрясающим дополнением после четырех долгих десятилетий - функцией подсчета символов.
Microsoft
Долгие годы пользователи терпели минимализм Блокнота, что заставило многих перейти на альтернативы вроде Notepad++. Однако Microsoft, похоже, очнувшись от дремоты, решила предоставить скромному Блокноту инструмент для подсчета символов. Хотя это может показаться простым дополнением, преданные пользователи празднуют это долгожданное улучшение с пылом долгожданного воссоединения.
Несмотря на задержку «обновления качества жизни», команда инженеров Windows заслуживает аплодисментов за то, что вдохнула новую жизнь в архаичное приложение.
Сможет ли Блокнот вернуть перебежчиков, или уже слишком поздно?