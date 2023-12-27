Яндекс.Карты ошибочно удалили Эгейское море и остров Лесбос с карт

По словам представителя «Яндекса», сбой произошел во время обновления карты, когда глобальная карта технически делится для удобства визуализации. Однако в районе Эгейского моря, где сходятся несколько участков, технический казус привел к временному удалению географических названий, в результате чего море и остров остались безымянными.

Компания заверила пользователей, что проблема была оперативно решена. Хотя признается, что подобные технические ошибки случаются периодически, «Яндекс» подчеркнул свою приверженность к быстрому обнаружению и исправлению любых ошибок в своей системе.