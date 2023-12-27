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10:30, 27 декабря 2023
1 мин.

Яндекс.Карты ошибочно удалили Эгейское море и остров Лесбос с карт

Удивительно, но недавно пользователи Яндекс. Карт заметили, что из любимого картографического сервиса исчезли названия Эгейского моря и греческого острова Лесбос. Яндекс объяснил неожиданное исчезновение технической ошибкой в своей системе.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

По словам представителя «Яндекса», сбой произошел во время обновления карты, когда глобальная карта технически делится для удобства визуализации. Однако в районе Эгейского моря, где сходятся несколько участков, технический казус привел к временному удалению географических названий, в результате чего море и остров остались безымянными.

Компания заверила пользователей, что проблема была оперативно решена. Хотя признается, что подобные технические ошибки случаются периодически, «Яндекс» подчеркнул свою приверженность к быстрому обнаружению и исправлению любых ошибок в своей системе.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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