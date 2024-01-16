YouTube еще сильнее ограничил работу блокировщиков рекламы

С мая прошлого года YouTube начал ограничивать доступ к видео для пользователей с активными блокировщиками рекламы, предлагая им либо разрешить рекламу, либо приобрести подписку YouTube Premium. В июне ограничения стали ещё жёстче, уменьшив количество просмотров до трех видеороликов для таких пользователей. А в ноябре последовало решение замедлить всю платформу для пользователей с блокировщиками.

По сообщениям пользователей на Reddit, сайт YouTube работает медленно и не отвечает на запросы, если в браузере включен блокировщик рекламы. Однако, ситуация улучшается, если блокировщик отключить или перейти на платную подписку.

В этой ситуации (пока что) выиграли россияне, у которых официально отключена реклама на платформе и не только.