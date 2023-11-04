YouTube каждый час будет напоминать подросткам о важности оторваться от видео

Функция была представлена в 2018 году, а сейчас претерпела некоторые изменения. Логика Take a Break на YouTube такая же, как и контроль экранного времени на iPhone.

Теперь пользователям до 18 лет каждые 60 минут будут приходить полноэкранные уведомления о необходимости оторваться от просмотра видеоролика или Stories. И пока пользователь не закроет уведомление, видео будет приостановлено.

При этом родители юных пользователей смогут вносить в настройки нужные изменения. Также функция не позволит детям и подросткам получать контент по запросам о суициде, расстройствах пищевого поведения и т.п. Вместо «треша» будет выдан полезный контент.

Отмечается, что обновлённая функция доступна в версиях выше 13.17 мобильного приложения YouTube.