Приложения
06:00, 10 ноября 2023
1 мин.

YouTube объявил войну всем альтернативным приложениям без рекламы

Google заявила о планах начать тестирование новой системы Android WebView Media Integrity API, основанное на инструменте WebView, который позволяет открывать веб-страницы непосредственно в приложениях.

Souvik Banerjee / Unsplash

Souvik Banerjee / Unsplash

Таким образом Google упреждает использование в дальнейшем альтернативных приложений YouTube, которые могут не только показывать контент без рекламы, но некоторые даже могут предоставлять часть премиальных функций. В 2022 году Google в суде доказала неправомочность использования одного из таких приложений, YouTube Vanced, но среди пользователей распространено множество других подобных продуктов.

Для этого Google и вводит новый API, который позволит сайту YouTube проверять, какое именно приложение для просмотра видео использует пользователь. В случае несоответствия параметрам приложение будет попросту блокироваться. Причём Google не придётся разрабатывать некий новый продукт: инструмент WebView — составляющая Android и широко используется в системе.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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