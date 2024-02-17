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Опубликовано 17 февраля 2024, 06:00
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YouTube TV только сейчас решил добавить переключатель последнего канала

YouTube TV официально запустил так называемый переключатель последнего/недавнего канала, позволяющий без труда «прыгать» между недавно просмотренными передачами.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Да, в YouTube TV эта удобная функция отсутствовала, и многие пользователи жаловались на форумах и жаждали более быстрого перехода между каналами. В декабре появился проблеск надежды, когда было проведено ограниченное тестирование «Ярлыка последнего канала», но вскоре он исчез. К счастью, ожидание подошло к концу, так как с сегодняшнего дня YouTube запускает эту функцию на всех платформах.

Просто долго нажимайте кнопку «Выбрать» или «ОК» на пульте ДУ, и вуаля — вы мгновенно возвращаетесь к последнему просматриваемому каналу, будь то прямой эфир, передача по требованию или DVR. Короткая анимация и сообщение на экране подтверждают переключение

Эта функция распространяется на все приложения для YouTube TV, включая Google TV, Roku, Android TV, Fire TV и Apple TV.

Автор:Армен Зангиев
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