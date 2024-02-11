Опубликовано 11 февраля 2024, 19:30
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Забудьте кнопку «Отправить»: ИИ Google сам поймет окончание голосовой команды
Одной из «претензий» пользователей к Gemini, новому разрабатываемому Google ИИ-ассистенту, была необходимость вручную нажимать кнопку «Отправить» после подачи голосовой команды. Добавление дополнительного шага к якобы голосовому опыту казалось неуклюжим и неуместным в «современном ландшафте голосовых помощников». Так, начиная с сегодняшнего дня, Google внесла столь необходимые изменения: Gemini теперь автоматически отправляет ваши голосовые команды, не требуя нажатия кнопок.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Независимо от того, используете ли вы панель наложения (кнопка питания, свайп в угол, «Hey Google») или полное приложение, ваши голосовые команды теперь будут обрабатываться и выполняться без необходимости нажимать кнопку «Отправить».
Gemini также улучшила свою способность распознавать, когда вы закончили говорить, что делает все взаимодействие еще более «быстрым и плавным». Это изменение, похоже, является обновлением на стороне сервера, поэтому вам не нужно загружать обновления. Однако в пятницу Google все равно выпустила небольшое обновление приложения, которое может быть не связано с этим.