Приложения
Опубликовано 22 февраля 2024, 07:30
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Закрытие фоновых приложений в iPhone не повлияло на быстродействие смартфона

Обозреватели издания Gizmodo рассказали о расхожем и живучем мифе о влиянии фоновых приложений на быстродействие iPhone. Якобы закрытие фоновых программ ускоряет этот смартфон.
Bagus Hernawan / Unsplash

Bagus Hernawan / Unsplash

На самом деле приложения, открытые в фоне, никак не влияют на скорость «яблочных» девайсов: такие приложения фактически заморожены и не потребляют оперативную память. А едва ли не ритуалы по закрытию фоновых приложений попросту «мешают жить» пользователям, потому что люди тратят время на это бесполезное занятие.

В своё время об этом говорил вице-президент Apple Крейг Федериги. По мнению обозревателей Gizmodo, миф, о котором идёт речь, основан на опыте использования ПК на Windows и смартфонов на Android. Считается, что, чем больше на таких устройствах открыто приложений, тем больше потребляется оперативной памяти и аппарат хуже работает.

Автор:Андрей Кадуков
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