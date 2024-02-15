Опубликовано 15 февраля 2024, 21:45
1 мин.
Защищённый браузер DuckDuckGo наконец получил синхронизацию паролей и закладок
Американская компания DuckDuckGo, разрабатывающая одноимённый браузер, ориентированной на конфиденциальность, сообщила о внедрении новой функции — Sync & Backup, или «Синхронизация и резервное копирование».
DuckDuckGo
Это позволит не создавать учётную запись для получения доступа к паролям, закладкам, избранному на любых устройствах под управлением iOS, Android, macOS, Windows. При использовании браузера на мобильных гаджетах для доступа к зашифрованному содержимому понадобится только сканирование QR-кода, на компьютерах нужен будет толко пароль.
При создании резервной копии данных браузер сформирует PDF-файл со сгенерированным кодом восстановления для создания ключа шифрования. Если гаджет выйдет из строя, доступ к данным останется.