Электрификация 30% машин сохранит тысячи жизней и миллиарды долларов

В исследовании подчеркивается потенциал электромобилей (EV) для улучшения качества воздуха и смягчения последствий изменения климата. Несмотря на то, что электромобили потребляют электроэнергию от сетей, включающих в себя электростанции, работающие на ископаемом топливе, сокращение выбросов на дорогах с лихвой компенсирует увеличение выбросов электростанций.

Исследование подтверждает идею о том, что электрификация транспортных средств может устранить давнее неравенство в качестве воздуха и улучшить здоровье населения в окрестностях Чикаго.

В исследовании рассматривались как легкие, так и тяжелые автомобили и использовалась модель качества воздуха с высоким разрешением. Было установлено, что электрификация большегрузных автомобилей также оказывает значительное влияние, что подчеркивает необходимость комплексного перехода на электромобили всех типов.