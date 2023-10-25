Эти стартапы меняют индустрию парковок во всем мире

Эти стартапы меняют индустрию парковок во всем миреРынок, который будет только становится дороже
Мировая индустрия паркинга переживает бум: по прогнозам, к 2030 году ее годовой доход превысит 10 млрд долларов. Стартапы в этой сфере привлекают все больше инвестиций: за последние три года в совокупности было привлечено более 2,9 млрд долларов. Цель этих стартапов - оптимизация парковок и совершенствование парковочных комплексов.
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Лидирует компания Reef Technology, занимающаяся преобразованием городской недвижимости, в том числе парковок, в мобильные и логистические центры, получившая финансирование в размере 1,5 млрд долларов.
Flash, облачная технологическая платформа для парковок, получила более 315 млн долларов и обслуживает 3 млн пользователей паркинга в более чем 11 000 местах еженедельно.
Metropolis, стартап в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, модернизирующий парковки, привлек 228 млн долларов.
Парковка остается сложной отраслью с извечной проблемой поиска свободных и доступных парковочных мест. Стартапы стремятся упростить поиск, резервирование и навигацию на парковке, однако общий ландшафт парковок представляет собой сложную головоломку, которую пытаются решить эти компании, что делает эту отрасль одной из тех, за которыми стоит следить в ближайшие годы.