Эти стартапы меняют индустрию парковок во всем мире

Лидирует компания Reef Technology, занимающаяся преобразованием городской недвижимости, в том числе парковок, в мобильные и логистические центры, получившая финансирование в размере 1,5 млрд долларов.

Flash, облачная технологическая платформа для парковок, получила более 315 млн долларов и обслуживает 3 млн пользователей паркинга в более чем 11 000 местах еженедельно.

Metropolis, стартап в области искусственного интеллекта и компьютерного зрения, модернизирующий парковки, привлек 228 млн долларов.

Парковка остается сложной отраслью с извечной проблемой поиска свободных и доступных парковочных мест. Стартапы стремятся упростить поиск, резервирование и навигацию на парковке, однако общий ландшафт парковок представляет собой сложную головоломку, которую пытаются решить эти компании, что делает эту отрасль одной из тех, за которыми стоит следить в ближайшие годы.